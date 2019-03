Frenkie de Jong eist nog beter Oranje

„Het was best goed, maar we kunnen beter”, zei hij. „Tegen Duitsland moet het zondag ook beter. We kwamen snel op 1-0, maar daarna speelden we wat minder”, zei De Jong.

„Zo’n cadeautje hadden we misschien niet verwacht. Na de 2-0 vielen we wat terug en leden we te veel balverlies. Maar uiteindelijk hebben we ons goed hersteld. Het is jammer dat Kenny Tete uitviel en we al drie keer hadden gewisseld. Daardoor speelden we de laatste 20 minuten met tien man. Anders hadden we misschien nog wel met meer dan 4-0 kunnen winnen.”

