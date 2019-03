’Tete niet tegen Duitsland, oproepen Janmaat logisch’

„Tete moeten we zeker afschrijven”, zei de bondscoach na afloop van de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Wit-Rusland. De verdediger beleefde een uiterst ongelukkige invalbeurt door slechts veertig (!) seconden na zijn entree met een hamstringblessure uit te vallen. „En wat betreft Dumfries moeten we afwachten of hij het haalt. Er komt een rechtsback bij.”

De kans is aannemelijk dat Koeman er voor kiest om Daryl Janmaat bij de groep te halen. De rechtsback van Watford zat bij de voorselectie, maar werd uiteindelijk niet opgeroepen. „Dat zou wel logisch zijn”, erkende de bondscoach.

