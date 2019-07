Gevallen Bol stapt af in zijn eerste Tour

„Natuurlijk verlaat ik de Tour met gemengde gevoelens, maar ik denk dat dit de juiste keuze is”, zei de Zaandammer, die in het algemeen klassement op plek 156 stond. Bol zette zijn beste resultaat neer in de elfde etappe naar Toulouse, waar hij als aangewezen kopman in de massasprint als achtste over de finish kwam.

„Het doel was vooral om Cees weer een stap te laten zetten in zijn ontwikkeling en niet zozeer om koste wat kost Parijs te halen”, zegt ploegleider Aike Visbeek. „Hij is nog steeds een eerstejaars prof en we willen hem beschermen voor overbelasting. Cees heeft een geweldige Tour gereden. Hij gaat hier in de toekomst van profiteren. Aangezien er moeilijke dagen aan komen, hebben we besloten dat dit het juiste moment is om Cees naar huis te laten gaan. Hij kan dan herstellen en toewerken naar zijn volgende doelen in het laatste deel van dit seizoen.”

Bol won dit jaar onder meer Nokere Koerse en etappes in Noorwegen en Californië. Vlak voor de start van de Tour verlengde Sunweb zijn contract tot eind 2021.