’KNVB minacht gevolgen gebeurtenis Utrecht’

„Bondsvoorzitter Michael van Praag is te druk om ’zijn’ vrouwelijke leden van de KNVB, die op het Forum van Democratie hebben gestemd, op Twitter weg te zetten als domme ganzen. Terwijl de directeuren betaald voetbal en amateurvoetbal Eric Gudde en Jan Dirk van der Zee zich in Zeist verstoppen onder de spreekwoordelijke middenstip van Nederland en achter het woord ’protocol’. Of een protocol volstaat voor een terroristische aanslag”, schrijft Driessen.

„Wat een minachting voor de gevolgen van de verschrikkelijke gebeurtenis in Utrecht. En zeker ook: wat een minachting voor al die anonieme KNVB-leden en -vrijwilligers in het hele land. Eén van de betreurde slachtoffers van de aanslag is nota bene KNVB-lid. Hij voetbalde evenals z’n dochter en twee zonen. En hij trainde twee jeugdteams.”

„Een betoon van diepe rouw bij Nederland-Wit-Rusland en jeugdinterlands zou het enige juiste signaal zijn geweest naar al die anonieme leden en vrijwilligers. Beter dan bedachte acties om vrijwilligers te ronselen en te paaien met inhoudsloze slogans. Had als KNVB laten zien dat leden en vrijwilligers er werkelijk toe doen. En dat er respect is vanuit de bond als hen zoiets verschrikkelijks overkomt. In plaats van een vijf zinnen tellend standaardbericht op de site.”

