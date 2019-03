Bertens eenvoudig verder in Miami

Het was de eerste keer dat de twee speelsters tegenover elkaar stonden. Bertens had een uur en tien minuten nodig om zich te ontdoen van de pas 17-jarige Wang, die meedeed op een wildcard en in de eerste ronde te sterk was voor Monica Puig uit Puerto Rico. Wang staat op de wereldranglijst op de 190e plek.

Bertens, die in de eerste ronde vrijaf had, stuit nu op de Russische Anastasija Pavljoetsjenkova of de Slowaakse Viktoria Kuzmova. Dit jaar namen Bertens en Pavljoetsjenkova het al twee keer tegen elkaar op. In de tweede ronde van de Australian Open ging de 27-jarige Wateringse ten onder. In Sint-Petersburg nam Bertens, die dat toernooi ook won, in februari revanche.