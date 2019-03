Depay: ’Doe eens lief tegen elkaar’

„Het is zo lekker om in deze ploeg te spelen”, zei hij glunderend. „Dat kan ik je bijna niet vertellen.”

„Het begint al als we maandag verzamelen”, zei Depay. „We hebben elkaar dan zoveel te vertellen. Daarna gaan we samen trainen en blijven in het trainingskamp maar met elkaar praten. We vormen een eenheid en dat zie je terug op het veld. Kijk maar eens hoe Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum mij aanspelen. Dan is het lekker voetballen, hoor.”

Beste interland

De 25-jarige Depay geniet van de vrijheid die hij als spits bij het Nederlands elftal krijgt. „Zo ben ik op mijn best”, zei de aanvaller die bij Olympique Lyon de laatste weken vaker op de bank zat dan hem lief is. „Vorig seizoen had ik bij mijn club ook een vrije rol achter de twee spitsen. Toen speelde ik ook lekker en was ik ook belangrijk.”

„Wat betreft statistieken was dit misschien wel mijn beste interland ooit voor het Nederlands elftal”, doelde Depay op zijn twee doelpunten en twee voorbereidende acties. „Maar daar gaat het niet om. We doen het samen en ik kan alleen maar zo voetballen omdat we een team zijn.”

Bekijk ook: Dumfries bezorgt uitblinker Depay een litteken

Verkiezingen

Het huidige Oranje is volgens Depay een beetje een voorbeeld voor de rest van de samenleving. „We doen het samen. Vlak voordat we verzamelden, hoorden we over het vreselijke nieuws in Utrecht”, doelde hij op de aanslag in de tram die aan drie reizigers het leven heeft gekost. „Dan ben je even stil, maar je moet ook weer verder.”

Depay heeft woensdag zelf geen stem uitgebracht tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Hij hoorde wel politici ruziën over zaken als immigratie. „Ik denk dan: doe eens lief tegen elkaar”, zei de zoon van een Nederlandse moeder en Ghanese vader. „We moeten het met elkaar doen. Geef elkaar een beetje respect en ben er voor elkaar. Zoals wij bij het Nederlands elftal met elkaar doen. We hebben een voorbeeldfunctie en zijn ons daarvan bewust. Ik denk dat we het goede voorbeeld geven.”