Kritiek op nep coming-out Casillas: ’Ongehoord respectloos’

Die kritiek is onder anderen afkomstig van Josh Cavallo. De 22-jarige speler van Adelaide United maakte afgelopen jaar openlijk bekend homoseksueel te zijn. ,,Iker Casillas en Carles Puyol die grappen maken over uit de kast komen in het voetbal is teleurstellend. Het is een moeilijke reis die elke LGBTQ+’er moet doormaken. Om te zien hoe mijn rolmodellen en legendes van de sport er een lolletje van maken om ‘uit de kast te komen’, het is ongehoord respectloos”, zo reageert de linksback op Twitter.

Hij is lang niet de enige die Casillas (en Puyol) aanpakt. Op social media regent het negatieve reacties. Oranje Leeuwin Merel van Dongen neemt zelfs de moeite om in het Spaans te reageren. „Ik hoop dat je me respecteert: ik ben homofobie beu.” Daarmee verwijst ze ook naar de vorm van de initiële tweet van de ’gehackte’ keeper. „Ik hoop dat je me respecteert: ik ben homo.”

Ook Oranje-international Marten de Roon spreekt zich uit over de situatie. „Of Casillas nu gehackt is of niet: ik zie te veel berichten die niet kunnen. Het is wachten op de dag dat dit geen nieuws zou zijn, want eigenlijk is dat het probleem hier.”