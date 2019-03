Frustraties bij Van Gerwen: ’Het liep voor geen meter’

„Rotterdam is de perfecte plaats om volgende week alles recht te zetten”, vervolgde Van Gerwen, die daarmee doelde op de laatste twee speelavonden in de reguliere competitie. De 29-jarige Brabander speelt op woensdag in Ahoy tegen Peter Wright en een dag later tegen Raymond van Barneveld.

Van Gerwen kwam tegen Gurney tot een gemiddelde van 98 en benutte toch één op de twee kansen op de dubbels. Zijn Noord-Ierse opponent kon ongeveer dezelfde statistieken overleggen en bleef daardoor telkens in de buurt van de Nederlander en zorgde uiteindelijk dus zelfs voor een stunt. Het betekende voor Van Gerwen de tweede nederlaag in de Premier League, eerder verloor hij al van James Wade.

Rob Cross is de trotse koploper van de Premier League Darts. Ⓒ PDC

Het wordt voor Van Gerwen erg lastig om de eerste plek te heroveren. Daarvoor is hij afhankelijk van koploper Rob Cross die een voorsprong van twee punten heeft en dus minimaal één van zijn twee aanstaande wedstrijden (tegen Mensur Suljovic en invaller Jeffrey de Zwaan) moet verliezen. Daarnaast moet de drievoudig wereldkampioen zelf zijn partijen winnen. De laatste zes jaar eindigde Van Gerwen bij de reguliere competitie altijd bovenaan. De afgelopen drie edities van de Premier League werden zelfs door hem winnend afgesloten.

Eigen niveau

„Scorend was het gewoon niet goed genoeg. Het liep voor geen meter”, verklaarde Van Gerwen direct na afloop voor de camera’s van RTL7. „Ik gooi onder mijn gemiddelde en hij boven zijn gemiddelde. Het is niet het einde van de wereld, maar je wilt natuurlijk niet verliezen. Het komt omdat ikzelf faal. Daar ben jezelf bij, dan moet je maar beter gooien.”

Michael van Gerwen (r) moet zijn meerdere erkennen in Daryl Gurney. Ⓒ PDC

Van Gerwen komt dit weekeinde in Leverkusen nog in actie tijdens de European Darts Open. Daarna volgt dus het dubbele programma in Ahoy. „Slechter dan vorig jaar kan ik het daar niet doen”, refereerde Van Gerwen aan de nederlagen van toen in Rotterdam tegen eveneens Wright en Barney. „Ik moet gewoon mijn wedstrijden gaan winnen. Ik behaal nog niet mijn eigen niveau. Dat hoort er af en toe een keer bij. Daar moet je overheen stappen.”

Hoopvolle Barney

Voor Van Barneveld verliep de zevende speelronde in Berlijn positief. De 51-jarige Nederlander won met 7-3 van invaller Max Hopp en mag daardoor blijven hopen op lijfsbehoud. De hekkensluiter kroop door de zege namelijk dichter naar de veilige achtste plek, die nu nog wordt ingenomen door Michael Smith. De Britse concurrent heeft nog een voorsprong van slechts één punt. De nummer laatst van de ranglijst valt donderdag af. De best acht darters vervolgen hun weg in de Premier League.

Raymond van Barneveld (l) neemt de felicitaties van Max Hopp in ontvangst. Ⓒ PDC

„Als je Daryl pakt en je wint van Michael dan ga je gewoon verder, denk ik”, klonk het hoopvol uit de mond van Barney, die dus moet zien af te rekenen met Daryl Gurney en Van Gerwen. „Ik heb echt heel veel zin in Rotterdam.” Ook Van Barneveld neemt vanaf vrijdag eerst nog deel aan de European Darts Open. Daar treft hij in de eerste ronde Steve Beaton. Bij een overwinning moet de vijfvoudig wereldkampioen het in de twede schifting opnemen tegen Cross.

Van Gerwen heeft in de eerste ronde een bye en krijgt bij zijn eerste optreden te maken met James Wilson of Mervyn King. Aan laatstgenoemde bewaart hij iets minder goede herinneringen. Onlangs werd hij in de vierde ronde van de UK Open door King uitgeschakeld.