Ajax gunt Antony Olympische Spelen

Ajax gunt de buitenspeler de kans om één keer in zijn leven op de Spelen actief te zijn. De Amsterdammers denken voldoende alternatieven te hebben om het tijdelijke gemis van Antony in augustus op te vangen.

Het was de grote wens van de buitenspeler om in Tokio in actie te komen. Ten Hag en directeur Marco Overmars denken op lange termijn meer te hebben aan een blije dan aan een teleurgestelde speler.

De Braziliaanse selectie, met daarin Antony, is inmiddels bekendgemaakt. Dat zorgde in combinatie met de eerdere uitspraak van Ten Hag voor gefronste wenkbrauwen, maar was dus gewoon met Ajax afgestemd.