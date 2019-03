Live EK-kwalificatie: Nederland - Duitsland

De spelers van het Nederlands elftal zijn klaar voor de strijd met Duitsland. Ⓒ René Bouwman

De voetballiefhhebers maken zich op voor de clash tussen Nederland en Duitsland in de EK-kwalificatiereeks. Beide landen treffen elkaar vanavond in de Johan Cruijff ArenA. De aftrap is om 20:45 uur en het duel is hieronder van minuut tot minuut te volgen.