Clubleiding Lyon steunt trainer Peter Bosz

In de competitie vallen de prestaties van Lyon ook tegen dit seizoen. Met nog zeven wedstrijden te gaan staat het elftal van Bosz tiende, al is er nog uitzicht op plaatsing voor Europees voetbal. In aanloop naar het thuisduel van zondag met laagvlieger Bordeaux werd Bosz op de persconferentie geflankeerd door president Jean-Michel Aulas en voetbaldirecteur Vincent Ponsot.

Aulas roept de supporters op om achter de ploeg te blijven staan en vindt dat de spelers hun verantwoordelijkheid moeten nemen. De clubpresident zegt in Bosz te geloven als eindverantwoordelijke en dat het de bedoeling is dat de oud-trainer van onder meer Ajax, Bayer Leverkusen en Borussia Dortmund ook volgend seizoen aan het roer staat. De Nederlandse coach heeft nog een contract tot medio 2023.

Geloof

Aulas: ,,Ik denk dat we de staf hebben die deze club nodig heeft. Met ervaring en afkomstig uit een andere cultuur. We zullen de middelen die we hebben gebruiken om te investeren om Peters ambities tegemoet te komen. We hopen het avontuur voort te zetten. Deze reis is nog niet voorbij en we kunnen nog steeds onze doelen bereiken (plaatsing voor Europees voetbal, red.).”

"Ik geloof er heilig in dat we Europees voetbal kunnen halen, we hebben een goede serie nodig"

Voetbaldirecteur Ponsot voegt eraan toe dat conclusies pas worden getrokken na afloop van het seizoen, maar dat het de intentie is dat Bosz blijft. President Aulas stelt ook dat Lyon er mogelijk niet in is geslaagd om op de transfermarkt de juiste spelers voor Bosz aan te trekken. De vorige voetbaldirecteur, clublegende Juninho, is in de winter plotseling vertrokken.

Bosz zegt zelf ook strijdbaar te zijn. ,,Dit is een grote club met een enorme historie. Dan is het zwaar als er niet wordt gewonnen. Maar ik geef niet op. Er zijn misschien niet veel mensen die denken dat we het halen, maar ik gedij goed in dat soort situaties. Ik zal de spelers pushen, ze zijn niet alleen. Ik geloof er heilig in dat we Europees voetbal kunnen halen, we hebben een goede serie nodig.”