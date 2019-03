KNVB niet, FC Utrecht wél stil

De KNVB besloot voor de interland Nederland - Wit-Rusland geen minuut stilte te houden voor de slachtoffers, vanwege ’het protocol’. „Voor herdenkingen rondom wedstrijden van Oranje bestaat een protocol. De richtlijn geeft daarbij aan dat er herdacht wordt bij officiële interlands als de overheid een nationale dag van rouw heeft uitgeroepen (iets wat nu niet is gebeurd) of als het een icoon uit de voetbalwereld betreft”, schreef de voetbalbond.

Dit leidde tot veel kritiek. Zo haalt Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf flink uit naar de KNVB. „Wat een minachting voor de gevolgen van de verschrikkelijke gebeurtenis in Utrecht. En zeker ook: wat een minachting voor al die anonieme KNVB-leden en -vrijwilligers in het hele land. Eén van de betreurde slachtoffers van de aanslag is nota bene KNVB-lid. Hij voetbalde evenals z’n dochter en twee zonen. En hij trainde twee jeugdteams.”

FC Utrecht laat als vanzelfsprekend wel van zich spreken in deze zaak en doet een oproep aan alle supporters op hun website. „Rondom de wedstrijd worden de first responders van het drama op het 24 Oktoberplein geëerd. Ook wordt er voor de wedstrijd een minuut stilte gehouden om de slachtoffers te herdenken en spelen de spelers van FC Utrecht met rouwbanden. Op verzoek van supporters worden alle toeschouwers gevraagd in de 18e minuut - in verband met de datum van het drama - een minuut lang te applaudisseren voor de first responders die hun uiterste best hebben gedaan. Om dit kracht bij te zetten vraagt FC Utrecht alle aanwezigen om zichtbaar jouw eigen rood-witte (Utrecht) sjaal te dragen bij de wedstrijd.”