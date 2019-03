Bizar ontslag voor Penders bij NAC

De Brabander speelde tussen 2000 en 2011 276 wedstrijden voor NAC Breda en werkte de afgelopen acht jaar als jeugd- en assistent-trainer voor de club uit Breda, maar ondanks die geweldige staat van dienst kreeg hij vandaag in een kort telefoongesprekje van interim algemeen directeur Nicole Edelenbos de mededeling, dat er geen plaats meer voor hem is bij NAC.

De nieuwe hoofdtrainer Ruud Brood, die na het weekeinde voor het eerst op het trainingsveld staat in Zundert, neemt in de persoon van Regillio Vrede een eigen assistent mee. Na het terugtreden van hoofdtrainer Mitchell van der Gaag begin deze week nam Penders samen met de andere assistent Maurice Verberne diens taken over. Ook laatstgenoemde is ontslagen bij de club uit Breda.

Gisteren zat hij nog op de bank bij een oefenwedstrijd van NAC tegen het Belgische Royal Antwerp FC, die door de hekkensluiter in de Eredivisie met 2-0 werd gewonnen.

