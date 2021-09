Stefanos Tsitsipas woedend op Alexander Zverev

In Cincinnati beschuldigde de Duitser Tstitsipas onlangs van het feit dat hij op de wc via zijn mobiele telefoon zou worden gecoacht door zijn vader. Die aantijging is bij de 23-jarige tennisser totaal in het verkeerde keelgat geschoten. In New York kreeg Tsitsipas de afgelopen dagen ook al de nodige kritiek om de oren.

„Alle beschuldigingen zijn volledig vals. Die ene in Cincinnati was het belachelijkste dat ik in heel mijn leven heb gehoord”, spuwde Tsitsipas zijn gal over Zverev. „Ik weet echt niet wat ik daarvan moet zeggen. Het zegt veel over het niveau van de persoon die dat heeft gezegd.”

Alexander Zverev en Stefanos Tsitsipas na hun door de Duitser gewonnen partij in Cincinnati. Ⓒ ANP/HH

In New York kwam de nummer drie van de wereld onder vuur te liggen omdat hij er tussen de sets door een gewoonte van maakte om soms wel een minuut of acht weg te blijven. Dat is overigens niet verboden.

Andy Murray ging in vijf sets onderuit tegen Tsitsipas en was woedend op de jonge Griek, omdat die zijn momentum brak met een lange toiletbreak. „Zolang ben ik in mijn leven nog nooit naar de wc geweest”, sneerde Murray, die ook vol frustratie zat vanwege zijn gemiste kans op een stuntje. De schot voegde er op Twitter ook nog aan toe: „Feit van de dag. Een wc-bezoek van Stefanos Tsitsipas duurt twee keer langer dan de tijd die Jeff Bezos nodig heeft om de ruimte bereiken. Interessant.”

