NAC-trainer Brood: ’Enorme uitdaging’

„Mijn liefde voor NAC heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken. Ik heb er voorheen met veel plezier gevoetbald en gewerkt”, aldus Brood. „Op het moment dat de club aanklopte voelde ik dan ook direct dat ik het moest doen. Na gesprekken met de directie, aandeelhouders en RVC, zijn we tot de conclusie gekomen dat het noodzakelijk is om op zeer korte termijn veranderingen door te voeren binnen de organisatie, met name op technisch vlak. Ik realiseer mij dat het een enorme uitdaging is, maar ik ben strijdbaar genoeg om er samen met Regilio en iedereen bij de club alles aan te doen om in de resterende wedstrijden alles uit de groep te halen wat er in zit.”

Brood is in eerste instantie aangesteld om tot het einde van het seizoen hoofdtrainer van NAC te zijn. Daarna gaan beide partijen de samenwerking evalueren, waarbij het de intentie is om met elkaar door te gaan, ook als het de komende maanden uitdraait op degradatie. Brood neemt met Regillio Vrede een eigen assistent mee en staat maandag voor het eerst op het trainingsveld in Zundert. NAC zal de organisatie op korte termijn ook versterken met een nieuwe technisch manager: de Belg Tom Van den Abbeele, die nu nog als sportief directeur werkzaam is bij Sint-Truiden.

Brood was eerder hoofdtrainer bij Helmond Sport, Heracles Almelo, RKC Waalwijk, Roda JC en NEC en fungeerde de afgelopen jaren als assistent van Phillip Cocu bij PSV. Brood werd kampioen van de Eerste Divisie met RKC Waalwijk en NEC en wist met RKC ook nog een keer via de play-offs te promoveren. Als het hem de komende maanden als troubleshooter niet lukt om NAC voor de Eredivisie te behouden, heeft hij de expertise om NAC via de Eerste Divisie weer omhoog te leiden.