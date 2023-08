Jakov Medic na wereldgoal: ’Ik zag niemand vrij staan’

„Ik vond ons in de eerste helft soms te langzaam spelen”, zei Steijn. „Vooral achterin mocht het sneller. In de tweede helft deden we dat beter. Net toen ik wilde wisselen, maakte Kudus die belangrijke 2-1. Kudus is een sieraad, maar we hebben hem onvoldoende in stelling gebracht. Dat moet beter.”

Steijn kon vlak na de wedstrijd weinig zeggen over de ernst van de blessure van Gerónimo Rulli, de doelman die na een botsing met Jizz Hornkamp niet meer verder kon. Hij verving de Argentijn niet door Diant Ramaj, die onlangs voor 8 miljoen euro van Eintracht Frankfurt werd overgenomen. Steijn bracht Jay Gorter in het veld.

Video: 'Ziyech gaat voor gedoe zorgen achter de schermen bij Ajax'. Tekst gaat verder onder de video.

„Ik heb Ramaj pas een half uur zien spelen”, zei Steijn. „En Gorter kent onze verdedigers veel beter. Daarom koos ik voor hem. We hebben Ramaj gehaald omdat we Gorter willen verhuren. Hij moet wekelijks gaan keepen. We hebben veel vertrouwen in hem.”

Bekijk de wereldgoal van Medic - Tekst gaat verder onder de video

Steijn was erg tevreden over de nieuwe Kroatische verdediger Jakov Medic, die prachtig gelijkmaakte (1-1). „Hij deed het goed en niet alleen vanwege die fantastische treffer. Hij weet dat we hem niet hebben gehaald als eerste vervanger van Jurriën Timber. Hij staat misschien wel een plekje achter die vervanger. Maar daar legt hij zich niet bij neer. Hij gaat voor zijn kans en traint erg goed en hard. Ik hoef hem niet te motiveren.”

„Ik zag niemand vrij staan”, zei Medic, die afgelopen seizoen voor FC St. Pauli in de tweede Bundesliga speelde. „Toen die bal erin ging wist ik niet wat ik meemaakte. Ik wilde al die blije supporters een hand geven. Ongelooflijk. Ik denk dat we een heel talentvolle ploeg hebben. Het kan een mooi seizoen worden.”