Goede start voor Hiddink met China-23

De komende dagen volgen duels met Filipijnen en Maleisië voor Hiddink en zijn team. Het draait allemaal om een startbewijs voor een volgend kwalificatietoernooi in Thailand. De 72-jarige Hiddink is in september 2018 aangesteld als bondscoach voor het Chinese olympische team en zou na drie WK-eindrondes graag nog eens de Olympische Spelen meemaken als bondscoach.

Hiddink is tevreden over de progressie die zijn team heeft doorgemaakt, vertelde hij voor aanvang van het toernooi in Maleisië. „Het is mooi om te zien hoe ze zich hebben ontwikkeld, ook ten opzichte van andere teams’, aldus Hiddink, die zich echter niet de favorietenrol in de schoenen laat schuiven.

„Niets uit het verleden wijst daarop. Sinds ik in het najaar aan de slag ben gegaan met mijn scoutingswerkzaamheden waren de resultaten zeer slecht. Er is dus geen enkele reden om ons als enige en grote favoriet te bestempelen.”