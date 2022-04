Sport Kort: NEC zonder geschorste Akman tegen Ajax en FC Utrecht

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

NEC zonder geschorste Akman tegen Ajax en FC Utrecht

10.43 uur: NEC moet het in de komende twee competitiewedstrijden, tegen Ajax en FC Utrecht, doen zonder aanvaller Ali Akman. De 19-jarige Turk is voor drie duels geschorst, waarvan één voorwaardelijk, na zijn rode kaart zaterdag tegen FC Twente.

Akman werd na bijna een uur spelen met rood van het veld gestuurd, nadat hij zijn voet op de enkel van Michal Sadílek had gezet. De tien NEC'ers gingen vervolgens onderuit: 0-2.

Akman maakte dit seizoen zes doelpunten in de Eredivisie. Hij is daarmee samen met Jonathan Okita de clubtopscorer. NEC ontvangt op 23 april koploper Ajax en speelt zes dagen later in De Galgenwaard tegen FC Utrecht. De ploeg van trainer Rogier Meijer staat in de competitie op de tiende plaats.

Oud-wielrenner Martin krijgt geveilde olympische medaille terug

09.33 uur: De Duitse oud-wielrenner Tony Martin heeft zijn zilveren olympische medaille uit 2012 geveild voor 35.000 euro. De opbrengst gaat naar de organisatie United Charity, die hulp biedt aan kinderen in nood en nu specifiek in Oekraïne. De koper van de zilveren plak, het Duitse bedrijf Fitline, besloot de medaille direct terug te geven aan Martin.

„We hebben het grootste respect voor Tony’s inzet voor de kinderen in Oekraïne”, zegt manager Torsten Weber van Fitline tegen Bild. „Voor ons was het vanzelfsprekend dat we de medaille zouden teruggeven, want die hoort bij hem thuis.” Het bedrijf won de veiling met een bod van 31.100 euro en besloot dat bedrag naar boven af te ronden.

Martin, viervoudig wereldkampioen tijdrijden, pakte op de Spelen van Londen achter de Brit Bradley Wiggins olympisch zilver op de tijdrit. Hij besloot twee weken geleden om die originele medaille te veilen, om geld op te halen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. „We gaan zorgen dat deze donatie de kinderen bereikt die onze hulp nodig hebben”, aldus Martin, die vorig jaar ondanks een doorlopend contract bij Jumbo-Visma besloot zijn wielercarrière te beëindigen. De Duitser wilde niet langer door, omdat hij zich vanwege de vele valpartijen zorgen maakte om de veiligheid in de sport.

Martin werkt in Zwitserland op een privéschool als leerlingbegeleider en heeft daar 43 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen.

Honkballer Gregorius slaat Phillies naar winst na 4-0-achterstand

08.16 uur: Honkballer Mariekson ’Didi’ Gregorius heeft Philadelphia Phillies naar een zwaarbevochten overwinning in de Major League geslagen. De Phillies keken tegen New York Mets na zeven innings tegen een achterstand van 4-0 aan. In de achtste inning wist de thuisclub dat om te zetten in een voorsprong van 5-4 en die hielden de Phillies in de laatste inning vast.

De 32-jarige Gregorius zorgde voor de beslissing. De geboren Amsterdammer, international van Oranje, produceerde bij een stand van 4-4 een tweehonkslag. Zijn ploeggenoot Rhys Hoskins kon daardoor de thuisplaat bereiken. Even daarvoor had J.T. Realmuto met een homerun de spanning in de wedstrijd teruggebracht.

Eind vorige week startte het nieuwe seizoen in de MLB. De Phillies hebben drie van hun eerste vier wedstrijden gewonnen.

Gregorius veroverde in 2011 met Oranje in Panama de wereldtitel.

LeBron James pleit voor versterking LA Lakers na missen play-offs

08.10 uur: LeBron James pleit voor versterkingen bij Los Angeles Lakers na het missen van de play-offs in de NBA. De 37-jarige Amerikaan leidde de Lakers in 2020 naar het kampioenschap, maar nu ontbreekt de zeventienvoudig NBA-kampioen zelfs in de play-offs.

„We hebben een selectie nodig die komend seizoen voor meer overwinningen kan zorgen”, zei James op de dag dat hoofdcoach Frank Vogel werd ontslagen. De Lakers wisten slechts 33 wedstrijden te winnen en ze verloren 49 keer. Daarmee eindigden ze op de elfde plaats in het westen, net buiten de posities die een vervolg van het seizoen betekenen. Deze week spelen de nummers 7 tot en met 10 in zowel het westen als oosten in een zogeheten play-in om deelname aan de play-offs.

James heeft nog een contract voor een jaar in LA. De superster, die sinds 2003 in de NBA speelt en vier keer kampioen werd, denkt voorlopig niet aan stoppen. James vertelde onlangs dat hij zijn carrière in de NBA graag wil afsluiten in een team met zijn zoon Bronny. De 17-jarige Bronny kan in 2024 bij de jaarlijkse draft worden opgepikt door een NBA-club.

„Ik kan nog steeds op topniveau spelen, dat heb ik dit seizoen wel laten zien”, zei James, die gemiddeld 30,3 punten per wedstrijd maakte. „Ik kwam naar LA om kampioen te worden en nog meer te winnen. De clubleiding moet nu beslissen wat we gaan doen op spelersgebied. Ze mogen mijn mening daarover vragen, maar het is hun beslissing. Zij moeten bepalen wat het beste is voor deze club.”