Sport Kort: Voetbalsters Ijsland zijn Oranje voorbij in kwalificatie

Waterpolosters op WK onder meer tegen Verenigde Staten

20.43 uur: De Nederlandse waterpolosters spelen op de wereldkampioenschappen in Boedapest in de groepsfase tegen de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Argentinië. Dat heeft de loting dinsdagavond uitgewezen.

De wereldkampioenschappen zwemmen vinden in juni en juli plaats in de Hongaarse hoofdstad. Naast waterpolo staan ook de onderdelen langebaanzwemmen, openwaterzwemmen, schoonspringen en synchroonzwemmen op het programma.

Voetbalsters IJsland zijn Leeuwinnen weer voorbij

20.41 uur: De voetbalster van IJsland hebben de Nederlandse vrouwen weer ingehaald in de kwalificatiegroep voor het wereldkampioenschap. Ze deden dat door met 1-0 te winnen bij Tsjechië. Gunnhildur Yrsa Jonsdottir zette IJsland in Teplice na ruim een half uur op voorsprong. IJsland heeft nu een punt meer dan Oranje en beide landen hebben evenveel wedstrijden gespeeld.

Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland in 2023. In september treffen Nederland en IJsland elkaar in de laatste poulewedstrijd. Oranje zou dinsdag in de kwalificatie tegen Belarus spelen, maar de KNVB staat dat niet toe in verband met de betrokkenheid van het land bij de oorlog in Oekraïne. De UEFA heeft nog niet gezegd wat hiervan de consequentie is.

Nederland won vorige week in de kwalificatie nog met 12-0 van Cyprus. Vivianne Miedema was met zes treffers in dat duel de topscorer in de ploeg van bondscoach Mark Parsons. Mocht Oranje er niet in slagen IJsland te achterhalen dan krijgt het als nummer 2 in de groep via play-offs nog wel een herkansing. Tsjechië, Belarus en Cyprus zijn inmiddels op grote achterstand gezet.

Van Eijden kondigt afscheid aan

18.53 uur: Rens van Eijden neemt na dit seizoen afscheid als profvoetballer. De 34-jarige verdediger van NEC is hersteld van een zware knieblessure en hoopt in de laatste wedstrijden van het seizoen nog van waarde te zijn voor zijn ploeg.

Van Eijden speelde tot dusver 362 officiële wedstrijden als prof, waaronder 281 wedstrijden voor het eerste elftal van NEC. „Het was een moeilijke beslissing, maar ik sta volledig achter mijn keuze”, meldde de verdediger. „Ik ben blij dat ik zelf de regie in handen heb om te bepalen wanneer ik mijn carrière beëindig. Dat moment is nu aangebroken.”

Van Eijden debuteerde voor PSV in het profvoetbal en speelde later ook voor Willem II en AZ.

Belgische voetbalbond wil dat Union gestaakt duel wint

18:33 uur De Belgische voetbalbond wil Union als reglementaire winnaar van het gestaakte duel met Beerschot aanwijzen. Het duel tussen beide clubs werd zondag in de slotfase bij een gelijke stand (0-0) gestaakt na wangedrag van supporters van Beerschot.

Fans van Beerschot gooiden met vuurwerk en betraden voor de derde keer dit seizoen het veld. De disciplinaire raad voor het profvoetbal buigt zich vrijdag over het voorstel van de Belgische voetbalbond, die ook wil dat Beerschot voor straf drie thuisduels zonder publiek moet spelen.

Als Union wordt aangewezen als reglementaire winnaar, dan begint de koploper met een voorsprong van 3 punten op Club Brugge aan de play-offs om de landstitel.

Benefietduel Feyenoord - RKC levert ruim ton op voor Oekraïne

17:52 uur De benefietwedstrijd die Feyenoord in maart tegen RKC Waalwijk speelde heeft iets meer dan 100.000 euro opgeleverd. Het bedrag, bestemd voor steun aan Oekraïense vluchtelingen in Nederland, kwam mede tot stand dankzij een bijdrage van Feyenoord zelf.

„Een schitterende opbrengst”, zegt Ton Strooband, manager maatschappelijke zaken en bestuurder van de Feyenoord Foundation, op de website van de club. „Je hoopt bij een benefietwedstrijd altijd op een mooi bedrag voor het goede doel, maar dat we mede dankzij de gulle bijdrages van onze supporters meer dan een ton inzamelen voor de ontheemde slachtoffers van de oorlog in Oekraïne is natuurlijk ongelofelijk. Die maatschappelijke betrokkenheid is wat ons betreft de echte kracht van Feyenoord.”

De opbrengst kwam niet alleen door de kaartverkoop van de 15.000 toeschouwers, maar ook uit onder meer een speciale sms-actie. Het duel eindigde in 3-3.

Doelman Vandevoordt verlaat Genk over twee jaar voor RB Leipzig

17.12 uur: Doelman Maarten Vandevoordt verlaat Racing Genk over twee jaar voor RB Leipzig. De 20-jarige keeper is een 5-jarig contract overeengekomen met de Duitse topclub.

Bij Leipzig zijn ze op dit moment nog erg tevreden over Peter Gulacsi. Het contract van die 31-jarige doelman loopt in 2025 af. „We zagen een mooie kans om Vandevoordt nu al te contracteren”, vertelde technisch directeur Christopher Vivell van RB Leipzig.

Vandevoordt debuteerde met Racing Genk op 17-jarige leeftijd in de Champions League.

Corruptiezaak Blatter en Platini in juni voor Zwitserse rechter

16:15 uur Een rechtbank in Zwitserland heeft twee weken uitgetrokken voor een proces tegen Sepp Blatter en Michel Platini. De voormalige voorzitters van de FIFA en de UEFA worden verdacht van corruptie. De rechtszaak begint op 8 juni, op 22 juni wordt een uitspraak verwacht.

Platini ontving in 2011 een betaling van 1,8 miljoen euro van de wereldvoetbalbond FIFA. Volgens Blatter had de Fransman recht op dat bedrag vanwege verschillende werkzaamheden die hij zou hebben verricht. Zwitserse aanklagers trekken dat in twijfel. De FIFA wil dat Platini het geld teruggeeft.

De wereldvoetbalbond schorste Blatter in 2015 vanwege de dubieuze betaling aan Platini, die zelf in 2016 aftrad als voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA.

Team DSM met Nieuwenhuis en Naberman in Parijs-Roubaix

14.21 uur: Team DSM start zondag met de Nederlandse wielrenners Joris Nieuwenhuis en Tim Naberman aan de klassieker Parijs-Roubaix. Voor beiden wordt het de eerste deelname aan de ’Hel van het Noorden’. Met de Duitser John Degenkolb heeft DSM een oud-winnaar in de ploeg. Degenkolb won Parijs-Roubaix in 2015.

Naast deze drie renners start de ploeg met de Duitsers Nikias Arndt, Nico Denz en Marius Mayrhofer en de Deen Casper Pedersen. „Goed teamwerk is essentieel en het wordt heel belangrijk dat we als ploeg scherp zijn in het positioneren voor iedere kasseiensector, als we John Degenkolb in de best mogelijke positie in de finale willen brengen”, zegt ploegleider Phil West.

De vrouwenploeg van DSM telt zaterdag met Floortje Mackaij, Elise Uijen, Charlotte Kool en Lorena Wiebes vier Nederlandse rensters in Parijs-Roubaix.

Belg Philipsen wint derde etappe in Ronde van Turkije

13:57 uur Jasper Philipsen heeft de derde etappe in de Ronde van Turkije op zijn naam geschreven. De Belg van Alpecin-Fenix versloeg na 117,9 kilometer tussen Cesme en Izmir in de massasprint de Australiër Kaden Groves en de Spanjaard Miguel Angel Fernandez.

Voor Philipsen is het zijn derde zege van het jaar. De sprinter won eerder twee ritten in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. De Belg neemt ook de leiderstrui over van Groves, een dag eerder winnaar van de tweede etappe. In het klassement heeft hij nu 2 seconden voorsprong.

Nadat de kopgroep van vier renners was ingerekend, probeerde Ahmet Örken het alleen. De Turkse wielrenner kreeg echter maar weinig ruimte van het peloton, dat zich opmaakte voor een massasprint. Daarin was Philipsen na twee tweede plaatsen nu de snelste.

Sangaré en Haller krijgen nieuwe bondscoach bij Ivoorkust

13.33 uur: Ibrahim Sangaré en Sébastien Haller krijgen bij Ivoorkust een nieuwe bondscoach. De Ivoriaanse voetbalbond heeft besloten het aflopende contract van Patrice Beaumelle niet te verlengen. Onder leiding van de 43-jarige Fransman wist Ivoorkust zich niet te plaatsen voor het WK in Qatar en op het toernooi om de Afrika Cup strandde het land in de achtste finales.

Beaumelle beschikte met onder anderen PSV-middenvelder Sangaré, Ajax-spits Haller, Franck Kessié, Serge Aurier, Eric Bailly, Nicolas Pépé en Wilfried Zaha over heel wat topspelers in zijn selectie. In de kwalificatie voor het WK eindigde Ivoorkust echter als tweede in de groep achter Kameroen, dat zich via de play-offs plaatste voor het WK. Op de Afrika Cup moest de ploeg het via penalty’s afleggen tegen Egypte.

NEC zonder geschorste Akman tegen Ajax en FC Utrecht

10.43 uur: NEC moet het in de komende twee competitiewedstrijden, tegen Ajax en FC Utrecht, doen zonder aanvaller Ali Akman. De 19-jarige Turk is voor drie duels geschorst, waarvan één voorwaardelijk, na zijn rode kaart zaterdag tegen FC Twente.

Akman werd na bijna een uur spelen met rood van het veld gestuurd, nadat hij zijn voet op de enkel van Michal Sadílek had gezet. De tien NEC’ers gingen vervolgens onderuit: 0-2.

Akman maakte dit seizoen zes doelpunten in de Eredivisie. Hij is daarmee samen met Jonathan Okita de clubtopscorer. NEC ontvangt op 23 april koploper Ajax en speelt zes dagen later in De Galgenwaard tegen FC Utrecht. De ploeg van trainer Rogier Meijer staat in de competitie op de tiende plaats.

Oud-wielrenner Martin krijgt geveilde olympische medaille terug

09.33 uur: De Duitse oud-wielrenner Tony Martin heeft zijn zilveren olympische medaille uit 2012 geveild voor 35.000 euro. De opbrengst gaat naar de organisatie United Charity, die hulp biedt aan kinderen in nood en nu specifiek in Oekraïne. De koper van de zilveren plak, het Duitse bedrijf Fitline, besloot de medaille direct terug te geven aan Martin.

„We hebben het grootste respect voor Tony’s inzet voor de kinderen in Oekraïne”, zegt manager Torsten Weber van Fitline tegen Bild. „Voor ons was het vanzelfsprekend dat we de medaille zouden teruggeven, want die hoort bij hem thuis.” Het bedrijf won de veiling met een bod van 31.100 euro en besloot dat bedrag naar boven af te ronden.

Martin, viervoudig wereldkampioen tijdrijden, pakte op de Spelen van Londen achter de Brit Bradley Wiggins olympisch zilver op de tijdrit. Hij besloot twee weken geleden om die originele medaille te veilen, om geld op te halen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. „We gaan zorgen dat deze donatie de kinderen bereikt die onze hulp nodig hebben”, aldus Martin, die vorig jaar ondanks een doorlopend contract bij Jumbo-Visma besloot zijn wielercarrière te beëindigen. De Duitser wilde niet langer door, omdat hij zich vanwege de vele valpartijen zorgen maakte om de veiligheid in de sport.

Martin werkt in Zwitserland op een privéschool als leerlingbegeleider en heeft daar 43 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen.

Honkballer Gregorius slaat Phillies naar winst na 4-0-achterstand

08.16 uur: Honkballer Mariekson ’Didi’ Gregorius heeft Philadelphia Phillies naar een zwaarbevochten overwinning in de Major League geslagen. De Phillies keken tegen New York Mets na zeven innings tegen een achterstand van 4-0 aan. In de achtste inning wist de thuisclub dat om te zetten in een voorsprong van 5-4 en die hielden de Phillies in de laatste inning vast.

De 32-jarige Gregorius zorgde voor de beslissing. De geboren Amsterdammer, international van Oranje, produceerde bij een stand van 4-4 een tweehonkslag. Zijn ploeggenoot Rhys Hoskins kon daardoor de thuisplaat bereiken. Even daarvoor had J.T. Realmuto met een homerun de spanning in de wedstrijd teruggebracht.

Eind vorige week startte het nieuwe seizoen in de MLB. De Phillies hebben drie van hun eerste vier wedstrijden gewonnen.

Gregorius veroverde in 2011 met Oranje in Panama de wereldtitel.

LeBron James pleit voor versterking LA Lakers na missen play-offs

08.10 uur: LeBron James pleit voor versterkingen bij Los Angeles Lakers na het missen van de play-offs in de NBA. De 37-jarige Amerikaan leidde de Lakers in 2020 naar het kampioenschap, maar nu ontbreekt de zeventienvoudig NBA-kampioen zelfs in de play-offs.

„We hebben een selectie nodig die komend seizoen voor meer overwinningen kan zorgen”, zei James op de dag dat hoofdcoach Frank Vogel werd ontslagen. De Lakers wisten slechts 33 wedstrijden te winnen en ze verloren 49 keer. Daarmee eindigden ze op de elfde plaats in het westen, net buiten de posities die een vervolg van het seizoen betekenen. Deze week spelen de nummers 7 tot en met 10 in zowel het westen als oosten in een zogeheten play-in om deelname aan de play-offs.

James heeft nog een contract voor een jaar in LA. De superster, die sinds 2003 in de NBA speelt en vier keer kampioen werd, denkt voorlopig niet aan stoppen. James vertelde onlangs dat hij zijn carrière in de NBA graag wil afsluiten in een team met zijn zoon Bronny. De 17-jarige Bronny kan in 2024 bij de jaarlijkse draft worden opgepikt door een NBA-club.

„Ik kan nog steeds op topniveau spelen, dat heb ik dit seizoen wel laten zien”, zei James, die gemiddeld 30,3 punten per wedstrijd maakte. „Ik kwam naar LA om kampioen te worden en nog meer te winnen. De clubleiding moet nu beslissen wat we gaan doen op spelersgebied. Ze mogen mijn mening daarover vragen, maar het is hun beslissing. Zij moeten bepalen wat het beste is voor deze club.”