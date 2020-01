’Brands zegt nee tegen Barça-bod van 100 miljoen euro’

De technisch directeur van The Toffees is volgens het Engelse medium geenszins van plan om de selectie te verzwakken. Sterker nog: Brands wil het liefst nog enkele versterkingen binnenhalen voor trainer Carlo Ancelotti.

FC Barcelona is tijdens de laatste dagen van de transferwindow nog hard op zoek naar een aanvaller, aangezien Luis Suarez de komende maanden moet toekijken vanwege een knieblessure. Eerder belde technisch directeur Eric nog met Ajax-collega Marc Overmars in een poging om Dusan Tadic te huren.

Richarlison tekende in december nog een nieuw vijf jarig contract bij Everton. De 22-jarige Braziliaan speelt sinds de zomer van 2018 op Goodison Park en was in 65 duels goed voor 24 goals.

Voor hij naar de blauwe club van Liverpool verkaste, speelde Richarlison een seizoen voor Watford, dat hem overnam van Fluminense. Ook Ajax wilde de buitenspeler destijds overnemen.