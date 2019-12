PSV-spits Malen: ’Schade aan knie, in januari naar specialist’

„Er is schade, en de knie moet nu rustig worden, zoals dat heet”, zegt de aanvaller op de website van zijn club PSV. „En dat duurt enkele weken. Dan meld ik me bij een specialist die met mij en PSV het behandelingsplan opstelt.”

Het langdurig wegvallen van de getalenteerde aanvaller komt PSV ontzettend slecht uit. De club staat tien punten achter op de koplopers Ajax en AZ, is uitgeschakeld in de Europa League en ontsloeg afgelopen maandag trainer Mark van Bommel. Woensdag bekerden de Eindhovenaren ternauwernood verder ten koste van de amateurs van GVVV (1-2), waardoor PSV na de winterstop nog op twee fronten actief is.

Het EK, dat half juni begint, wordt zo een race tegen de klok voor Malen. „Ik lig er maanden uit, dat is een feit. In januari kunnen we inschatten om hoeveel maanden het ongeveer gaat.”

