FC Zürich-speler Okita zet PSV op scherp: ’We kunnen alleen maar winnen’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Jonathan Okita (l) in duel met Jordan Teze tijdens de heenwedstrijd. Donderdag staat de return op het programma. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Op het moment dat Jonathan Okita afgelopen zomer de Nederlandse subtopper NEC inruilde voor de Zwitserse kampioen FC Zürich had hij geen moment kunnen denken dat hij medio oktober stijf onderaan zou staan met zijn nieuwe club. FC Zürich heeft sinds augustus geen wedstrijd meer gewonnen en is behalve in de eigen competitie ook in de Europa League hekkensluiter met nul uit drie. Na de 1-5 nederlaag tegen PSV vorige week, krijgen de Zwitsers morgenavond in Eindhoven een nieuwe kans om de eerste punten te pakken in de groepsfase. Daarover is Okita ondanks alles optimistisch gestemd. „We kunnen alleen maar winnen in deze situatie. We kunnen het niet slechter doen dan we gedaan hebben.”