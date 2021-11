Ander tijdschema voor Formule 1-coureurs tijdens eerste weekeinde in Jeddah

In Jeddah wordt komend weekeinde geracet op een stratencircuit van ruim zes kilometer lang en met liefst 27 bochten, waarvan het overgrote merendeel vol gas. Verwacht wordt dat de gemiddelde snelheid boven de 250 kilometer per uur komt te liggen. Daarmee zou de door Hermann Tilke ontworpen baan langs de kust na Monza het snelste circuit op de Formule 1-kalender zijn.

,,Jeddah is waarschijnlijk de onbekendste plek waar we dit jaar heen gaan, aangezien het circuit pas net in gereedheid is gebracht”, zegt ook Mario Isola, chef van bandenleverancier Pirelli. ,,We kunnen alleen vertrouwen op de simulaties van de Formule 1 en de teams.”

In Saoedi-Arabië is het twee uur later dan in Nederland. De voorlaatste race van het seizoen start zondag pas om 20.30 uur lokale tijd (18.30 uur in Nederland). Max Verstappen kan in theorie wereldkampioen worden in Jeddah. Zijn voorsprong op Lewis Hamilton bedraagt op dit moment acht punten. Zijn dat er na de race van zondag 26 of meer, dan is de Limburger niet meer te achterhalen in Abu Dhabi.

Het tijdschema (Nederlandse tijd):

Vrijdag:

Eerste training: 14.30 uur

Tweede training: 18.00 uur

Zaterdag

Derde training: 15.00 uur

Kwalificatie: 18.00 uur

Zondag: