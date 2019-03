Verstappen: ’Weten na China echt waar we staan’

„Het seizoen starten met een podiumplek in Australië is heel erg postief, maar Melbourne is geen standaard circuit. We moeten niet te hoog van de toren blazen. Ik denk dat we niet echt weten waar we staan tot na de race in China.”

De race in China, de duizendste Formule 1-Grand Prix, is over drie weken. Eerst wacht volgende week nog de Grand Prix van Bahrein. „Ik vind dat een leuk circuit. Het verschil tussen dag en avond is een uitdaging als het gaat om de balans van de auto. Je weet voor de kwalificatie nooit precies wat de verhoudingen zijn, omdat het andere omstandigheden zijn dan tijdens de vrije trainingen. Het middenstuk is redelijk technisch, dat is voor mij het beste gedeelte van het circuit in Bahrein. Ik hoop dat het weer zorgt voor een goede race dit jaar.”

Vorig jaar crashte Verstappen in de kwalificatiesessie in Bahrein. Tijdens de race viel hij al na een paar ronden uit, nadat het differentieel was gebroken na een touché met Lewis Hamilton.