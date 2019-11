Sneijder: ’Dan had ik in rijtje met Ronaldo en Messi gestaan’

Want Sneijder - die in 2010 zijn beste jaar als voetballer beleefd - won nooit de Ballon d’Or, de prijs voor beste voetbaler ter wereld. De voormalig middenvelder van onder anderen Ajax, Real Madrid en Inter weet ook wel hoe dat komt. „Ik moet eerlijk zijn naar mezelf toe en dat ben ik ook: als ik er honderd procent voor had geleefd, dan had ik ook in dat rijtje gestaan. Dat weet ik”, zegt hij in het Fox Sports-programma De Jaren van Perez.

Sterker nog, de recordinternational van Oranje wílde er niet op die manier voor leven, geeft hij nu rijkelijk toe. „En daar heb ik ook geen spijt van. Het is niet dat ik het niet op kón brengen: ik wilde het gewoon niet. Ik heb genoten van mijn carrière op beide vlakken. Ik heb buiten het voetbal genoten, ik heb op het veld genoten. Ik heb alle prijzen gewonnen die je kon winnen, dus ik heb er geen seconde spijt van.”

Bekroning

De geboren Utrechter vindt het ook niet zo’n ramp dat hij geen individuele prijs won, want daar was hij nooit al zo’n fan van. „Ik ben een teamspeler en vind het mooi om succesvol te zijn met z’n allen. We zijn bijna tien jaar verder en mensen komen nog steeds naar met toe om te zeggen dat ik in 2010 de Gouden Bal had moeten winnen. Ze vragen of ik het daar niet moeilijk mee heb.”

Hij vervolgt: „Ik zeg dan: ’Jongens, ik won de Champions League. Dat is voor mij véél mooier dan een individuele prijs.’ Natuurlijk is dat een bekroning, maar het feit dat iedereen het al zegt, zegt voor mij al genoeg. Ik vind het veel mooier dat ik met die Cup met de Grote Oren heb gestaan.”

Guti

De voormalig spelverdeler van Oranje noemde in het gesprek met Kenneth Perez nog een opvallende naam als beste speler waar hij mee samenspeelde. „Guti bij Real Madrid.” Hij had een klik met de Spaanse linkspoot, maar in eerste instantie was die niet erg onder de indruk van de komst van de Nederlander. „Hij heeft drie maanden niet tegen me gepraat toen ik in het elftal kwam in zijn plaats. Maar vanaf het moment dat we samen gingen spelen vonden we elkaar blindelings. Die man was fenomenaal en wij hadden gewoon een klik.”

En Sneijder raakte flink onder de indruk van Guti. „Natuurlijk had je Raúl, Sergio Ramos en alle jongens bij het Nederlands elftal. Guti was degene die het meeste indruk maakte. Hij kreeg de bal met zijn rug naar mij toe aangespeeld, draaide dan in één keer weg en wist op dat moment al waar ik heenliep. Echt fenomenaal.”