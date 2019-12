Honda alweer weg bij Vitesse

„Mijn missie was om de situatie te veranderen en het is me niet gelukt om dat te doen”, zegt Honda in een filmpje op Instagram. „Slutsky heeft de club verlaten. Ik voel me daarvoor verantwoordelijk. Daarom moet ik hier niet blijven na de winter. Ik waardeer hoe aardig de supporters en mijn ploeggenoten zijn geweest voor mij tijdens mijn periode hier.”

De Japanner, die was binnengehaald door de vorige trainer Leonid Slutsky, volgt zijn voorbeeld. Honda ontbrak gisteren tegen VVV-Venlo al in de wedstrijdselectie door privé-omstandigheden.

De 33-jarige Honda wilde zich bij Vitesse na een half jaar inactiviteit in de kijker spelen voor de Olympische ploeg van Japan voor de Spelen van Tokio. De oud-speler van onder andere VVV-Venlo, CSKA Moskou en AC Milan heeft vier duels voor Vitesse gespeeld, in totaal 270 speelminuten. Na het vertrek van Slutsky plaatste interim-trainer Joseph Oosting de Japanner op de bank.