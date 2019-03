Ajax verlengt met hoofd jeugdopleiding Ouaali

Dat meldt Ajax op de clubwebsite. „Ik ben blij dat ik mijn verblijf bij Ajax met 2 jaar heb mogen verlengen. Het getuigt van veel vertrouwen dat Ajax met mij verder wil, daar ben ik trots op. Centraal in onze doelstellingen stond het stimuleren van individuele spelers en de doorstroom van talent, binnen de jeugdopleiding en uiteindelijk naar Ajax 1. We hebben daarin de afgelopen 3 jaar veel bereikt, maar ik realiseer mij dat het altijd beter kan en moet. Deze verlenging geeft mij de kans door te gaan op de ingeslagen weg en onze jeugdopleiding verder te ontwikkelen”, zegt Ouaali over zijn contractverlenging.

Overmars

„Wij wilden graag met Saïd verder”, zegt directeur voetbalzaken Marc Overmars. „Hij is een harde werker en een betrouwbaar persoon met een stabiel karakter. Toen hij hier begon (2011 aangesteld en sinds 2016 eindverantwoordelijk, red.) was het een roerige tijd, maar mede dankzij hem heeft de opleiding een goed vervolg kunnen geven aan de destijds ingeslagen weg. We zien veel goede ontwikkelingen bij de jeugd. Het meest in het oog springt de toename van het aantal trainingsuren.”