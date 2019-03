Tour de France lonkt voor Terpstra en Ligthart

De wildcard voor deelname aan de grootste wielerronde ter wereld ging naar Direct Energie wegens de goede prestaties van de wielerploeg. Sinds januari pakte Direct Energie al zeven overwinningen. „We zijn ontzettend blij met de wildcard. Het wordt onze twintigste deelname op rij aan de Tour”, meldde de ploegleiding op zijn website.

„De Tour is altijd een hoogtepunt. Voor iedereen in ons team is het een geweldig avontuur. Het wordt een onvergetelijke ervaring”, zegt teambaas Xavier Caitucoli.

Nederlanders

De deelname betekent overigens ook dat er mogelijk twee extra Nederlanders aan de start mogen verschijnen. Niki Terpstra en Pim Ligthart rijden voor Direct Energie.

De procontinentale Nederlandse ploeg Roompot-Charles hoopte ook op een uitnodiging, maar grijpt dus naast deelname. Arkea-Samsic kreeg naast Direct Energie de laatste wildcard.

De achttien teams met een licentie voor de UCI WorldTour, waaronder de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma en de Sunweb-formatie van Tom Dumoulin, zijn automatisch verzekerd van startrecht in de Tour de France.