Idrissi debuteert met doelpuntloos gelijkspel

De speler van AZ had bij de kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup een basisplek. De wedstrijd had niet veel belang voor de Marokkanen, die zich al hebben verzekerd van deelname aan de Afrika Cup.

In de slotfase was Rachid Alioui dicht bij het eerste doelpunt. Hij schoot twee keer op de paal namens de Marokkanen, die niet in hun sterkste opstelling speelden. Ajacieden Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui waren niet van de partij in Malawi.

De 23-jarige Idrissi koos onlangs voor Marokko. Hij speelde al meerdere interlands voor Jong Oranje, maar was bij bondscoach Ronald Koeman nog niet in beeld voor een plek bij het Nederlands elftal.

Dinsdag neemt Marokko het in een oefenduel op tegen Argentinië.