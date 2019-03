Newcastle-legende beschuldigd van racisme

Eerder deze maand werd Beardsley door Newcacstle United ontslagen. Beardsley werkte bij Newcastle als trainer onder 23, maar de Engelse club gaf niet duidelijk aan wat de reden achter het ontslag was. Dat melden Engelse media.

Non-actief

Toen de FA vorig jaar het onderzoek startte, zette Newcastle Beardsley direct op non-actief. De coach was al sinds 2009 actief bij de club en kwam als speler zelfs 326 keer in actie voor The Magpies.

Beardsley hield zich aan zijn belofte om zijn mond te houden tijdens zijn absentie. „Ik heb mij altijd aan mijn contract gehouden door stil te blijven, ook al heb ik daar ontzettend veel moeite mee”, liet de clublegende weten.

Onderzoek

De FA was al veertien maanden bezig met een onderzoek naar Beardsley, die zich meerdere malen racistisch zou hebben geuit jegens jeugdspelers van Newcastle. De oud-international ontkent dit echter.

In een officieel statement waarschuwt de Engelse voetbalbond Beardsley. „Er wordt beweerd dat Beardsley beledigende woorden heeft gebruikt jegens spelers van Newcastle onder 23. Er wordt tevens beweerd dat deze beledigingen van racistische aard zijn.” De FA geeft Beardsley tot 12 april de tijd op met een reactie te komen.

In 2003 werd Beardsley al eens eerder beschuldigd voor het pesten van jeugdspelers. Toen werd de zaak echter afgewezen.