Seedorf ijzig koel ondanks rel

„Zulke problemen doen zich soms voor, maar dat gebeurt bij alle ploegen in de wereld”, sprak de Nederlandse oud-international. „Het zal onze mentale instelling niet aantasten en ook onze laatste voorbereidingen niet verstoren.”

De selectie van titelverdediger Kameroen kwam een dag later dan gepland in Egypte aan. De spelers van Seedorf weigerden op het vliegtuig te stappen, omdat de onderhandelingen over de vergoedingen en bonussen voor de deelname aan de Afrika Cup waren stukgelopen. Uiteindelijk werd toch een akkoord bereikt. Volgens Seedorf heeft de controverse de eenheid binnen zijn selectie alleen maar verbeterd.

„Deze crisis over geld heeft de teamspirit en de wilskracht versterkt”, verzekerde de oud-Ajacied, die met oud-ploeggenoot Patrick Kluivert als assistent-coach samenwerkt. „Mijn ploeg is er helemaal klaar voor om te vechten voor titelprolongatie.” Kameroen begint dinsdag tegen Guinee-Bissau.

