Courtois: ’Spaanse pers wil me vermoorden’

Dat de doorgaans betrouwbare doelman van de Belgische nationale elf donderdag in het duel met Rusland ook nog eens geweldig blunderde, maakte zijn stemming er niet beter op. Er is wel een reden voor zijn onzekerheid. „De Spaanse pers probeert me te vermoorden.”

In België werd de misser van Courtois als ’uiterst zeldzaam’ afgedaan, de Spaanse media kreeg geen genoeg van de herhalingen van de kolderieke fout.

Navas

België won nog wel (3-1). In Madrid lijken de problemen voor Courtois groter, nu hij onder de nieuwe coach Zinédine Zidane zijn basisplaats vooralsnog kwijt is. De Fransman liet Keylor Navas terugkeren in het doel. Met de doelman uit Costa Rica won Real de laatste drie seizoenen drie keer de Champions League.

Bekijk ook: Zidane wil nieuw sterrenteam bij elkaar kopen

„Toch beschouw ik mezelf nog steeds als de beste keeper van de wereld”, zei Courtois op het trainingskamp van de Belgen. „Ik voel me sterk, ben kalm en speel doorgaans goed. Die fout tegen Rusland was een incident. Dat neemt niet weg dat ik ook van dit incident weer heb geleerd.”

Kwalificatie

België hervat de campagne richting EK zondag in Nicosia met de wedstrijd tegen Cyprus. Voor de start van de training werd vrijdag een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de terreuraanslagen van precies drie jaar geleden op het vliegveld en de metro van Brussel.