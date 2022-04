Premium Het beste van De Telegraaf

Vrouwen Amsterdam en mannen Bloemendaal winnen EHL Tranendal bij goalie Anne Veenendaal na heldenrol in EHL-finale

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Anne Veenendaal, met bokaal, en haar Amsterdamse ploeggenoten koesteren de verrassende EHL-winst. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Misschien wel de mooiste tranen van de sportvelden biggelden maandagmiddag over de wangen van Anne Veenendaal, de keepster van Amsterdam die haar ploeg in de shoot-outserie van de EHL-finale tegen Den Bosch de overwinning bezorgde. Nadat ze haar helm op de grond had gegooid en de armen als teken van victorie had gespreid, kreeg de goalie het te kwaad.