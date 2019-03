Turnsensatie (21) doet Michael Jackson in de ban

De 21-jarige gymnaste turnt niet langer op de muziek van Michael Jackson. Ohashi kwam tot dat opmerkelijke besluit nadat ze de veelbesproken documentaire ’Leaving Neverland’, over de vermeende seksuele escapades van Jackson met kinderen, had gezien.

Beyonce

De rijzende ster in het mondiale turnen, wiens oefening op YouTube niet minder dan 35 miljoen keer is bekeken, behaalde met dezelfde routine later nog viermaal een maximale score van 10.0. Desondanks heeft ze gekozen voor een nieuwe choreografie. Daarin heeft de muziek van Michael Jackson plaats gemaakt voor die van Beyonce.

„Het doel van mijn oefening is om de mensen plezier te schenken”, verklaarde Ohashi tegen de Amerikaanse zender ESPN. „Na het zien van deze documentaire voelde dat niet meer zo als ik op muziek van Michael Jackson turnde.” Volgens de Amerikaanse kampioene op vloer had het besluit minder impact dan ze had verwacht. „Binnen anderhalf uur had ik mijn nieuwe oefening klaar. Ik heb er hard aan gewerkt om de uitvoering zo snel mogelijk onder de knie te krijgen.”

Statement

Ohashi zei trots te zijn op het statement dat ze maakt. „Ik hoop dat mijn fans me herinneren als de turnster die opkomt voor vrouwenrechten en hardop durft te zeggen wat ze vindt. Mijn wens is dat ik door het aanpassen van mijn oefening wordt gezien als meer dan die turnster van de ’Perfect Ten’.”