FOTO - Spelers Oranje herdenken slachtoffers Utrecht

„Al lopen we vanavond niet mee, tien kilometer verderop staan wij stil bij de verschrikkelijke gebeurtenis van maandag”, twitterde aanvoerder Virgil van Dijk bij een foto waarop de hele selectie van Oranje staat, gearmd op het trainingsveld in Zeist.

De KNVB liet op de dag van Nederland-Wit-Rusland weten geen minuut stilte voor de slachtoffers te houden. „Voor herdenkingen rondom wedstrijden van Oranje bestaat een protocol. Dat geeft aan dat er herdacht wordt bij officiële interlands als de overheid een nationale dag van rouw heeft uitgeroepen - dat is nu niet gebeurd - of als het een icoon uit de voetbalwereld betreft. Maar het is zeker niet altijd even gemakkelijk om zo’n richtlijn te volgen.”

Die beslissing kwam de voetbalbond op flink wat kritiek te staan. FC Utrecht maakte eerder vandaag bekend dat de club bij de hervatting van de competitie, op zondag 31 maart tegen Feyenoord wél een minuut stilte in acht neemt. De spelers van trainer Dick Advocaat zullen tevens met rouwbanden aantreden in de Galgenwaard.