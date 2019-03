Wraak smaakt zoet voor Toussaint: ’Ik voel zoveel emotie’

De bij de Golden Tour Meeting Open Mediterranee gezwommen tijd was ook een evenaring van haar eigen Nederlandse record. Alleen Kathleen Baker was sneller dan Toussaint. De Amerikaanse houder van het wereldrecord (58,00) klokte 59,05.

Op karakter

Toussaints trainer Mark Faber reageerde vol verbazing over de prestatie. „Dat ze - na alles dat ze heeft meegemaakt - nu al tot deze tijd komt, laat zien hoe ongelooflijk sterk ze vooral in mentaal opzicht is. Dit is een tijd die puur op karakter is gezwommen.”

Ook Toussaint had niet gerekend op de uitschieter. „Ik heb al die tijd dat ik in onzekerheid verkeerde doorgetraind, met in het achterhoofd de gedachte dat ik maar beter klaar kon zijn voor een wedstrijd als de onvermijdelijke vrijspraak zou komen. Vorige week heb ik voor het eerst pas weer in een snel racepak gezwommen. Ik wilde gewoon even weten hoe dat ook alweer voelde.”

Dopingzaak

Toussaint zag onlangs een dopingzaak tegen haar ingetrokken worden. De 24-jarige zwemster testte in november vorig jaar tijdens de wereldbeker in Peking positief op het verboden middel tulobuterol, waarvan 0,00000001 gram in haar urine werd aangetroffen. Toussaint zei onschuldig te zijn. Na onderzoek pleitte antidopingbureau WADA haar vrij.

De zwemster kon haar geluk niet op. „Ik voel zoveel emotie nu na de race. Ik had mij na alles als doel gesteld om de WK te halen en dan gebeurt dat zo snel. Wat een opluchting.”