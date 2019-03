Haase krijgt andere opponent in tweede ronde Miami

De nummer 18 van de wereld heeft zich vlak voor de wedstrijd teruggetrokken. De 31-jarige Hagenaar moet nu spelen tegen de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris.

De 22-jarige ’lucky loser’ Harris verloor de finale van de kwalificatie in Miami. Later deze vrijdagavond is de tweederondepartij van Haase, 65e van de wereld, en Harris, die 31 plekken lager staat.

De 32-jarige Monfils, vorige maand winnaar van het ATP-toernooi van Rotterdam, bereikte vorige week in Indian Wells de kwartfinales. Hij moest zich toen vanwege een achillespeesblessure afmelden voor zijn duel met Dominic Thiem. De eerste ronde had de Fransman een ’bye’.