De eerste helft van de uitwedstrijd in Moldavië (die Frankrijk met 4-1 won) was halverwege, toen Pogba op de rand van het strafschopgebied verwoestend uit leek te gaan halen. Waar iedereen een schot verwachtte, stiftte de middenvelder van Manchester United de bal het strafschopgebied in.

Daar had de doorgelopen Griezmann iets even fraais in gedachten, want de vedette van Atletico Madrid volleerde de bal met links schitterend binnen.

Na de 0-1 van Griezmann waren ook Raphaël Varane, Olivier Giroud en Kylian Mbappé trefzeker tegen Fortuna-keeper Alexei Koselev, die tussen de palen stond bij Moldavië. Vladimir Ambros maakte in de 89e minuut de eretreffer voor het thuisland.

IJsland en Turkije

Frankrijk, dat in de Nations League won en verloor van Oranje, speelt maandag voor eigen publiek tegen IJsland. Die ploeg was vrijdagavond te sterk voor Andorra: 0-2. Turkije was in Shkodër met 2-0 te sterk voor Albanië door goals van Burak Yilmaz en Hakan Calhanoglu.

Stand groep H:

1. Frankrijk 1-3 (4-1)

2. IJsland 1-3 (2-0)

3. Turkije 1-3 (2-0)

4. Albanië 1-0 (0-2)

5. Andorra 1-0 (0-2)

6. Moldavië 1-0 (1-4).