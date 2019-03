Na een 3-0 voorsprong voor de thuisclub bij rust, maakte Telstar liefst vier treffers in veertig minuten. Voor de Witte Leeuwen was de zege in Den Bosch de vierde overwinning op rij.

FC Eindhoven

In Eindhoven werd er nog meer gescoord. FC Eindhoven won met liefst 8-1 van FC Dordrecht. De Belg Elton Kabangu maakte drie treffers.

Bekijk ook: FC Eindhoven boekt grootste competitiezege in 45 jaar

SC Cambuur wist met 1-0 te winnen bij FC Volendam en ook RKC Waalwijk won met een doelpunt verschil. Tegen Helmond Sport werd het 2-1. Almere City FC-TOP Oss werd in de 27e minuut bij een 0-0 stand gestaakt vanwege mist.

Uitslagen Jupiler League:

FC Den Bosch - Telstar 3-4

FC Eindhoven - FC Dordrecht 8-1

RKC Waalwijk - Helmond Sport 2-1

FC Volendam - SC Cambuur 0-1

Almere City - FC Oss gestaakt na 27 minuten