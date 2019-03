De ploeg van trainer David Nascimento vernederde in eigen huis FC Dordrecht met 8-1, en dat was voor het eerst sinds 1974 dat de Brabanders acht keer scoorden. Toen was het toenmalige SC Heracles het slachtoffer van de club uit de Lichtstad: 8-0.

Kabangu

Elton Kabangu was met drie goals en twee assists de grote man bij de Eindhovenaren. Naast de Belg waren ook Branco van den Boomen, Alvin Daniëls, Samy Bourard, Elisha Sam en Collin Seedorf trefzeker.

Waar de stand na 75 minuten voor FC Dordrecht nog een enigzins acceptabele aanblik had, lieten de Schapekoppen het in het laatste kwartier helemaal lopen. In zes minuten tijd bouwde FC Eindhovenaren de voorsprong van 4-1 uit naar 8-1.

