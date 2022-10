Rus ontbreekt in selectie voor Billie Jean King Cup, Bertens mee als assistent

Volgens captain Elise Tamaëla besloot Rus zelf om niet mee te doen aan de play-offs. „Arantxa heeft de keuze gemaakt om deze laatste maanden van het seizoen nog genoeg punten te halen om het hoofdtoernooi Australian Open te halen. Ze staat nu nog niet hoog genoeg daarvoor”, aldus Tamaëla.

De captain selecteerde wel Lesley Pattinama-Kerkhove, Suzan Lamens, Arianne Hartono en dubbelspecialiste Demi Schuurs voor de ontmoeting op 11 en 12 november in het Franse Le Portel, waar op hardcourt wordt gespeeld. Oud-tennisster Kiki Bertens reist als assistent-coach mee.

Behoud in de wereldgroep

„Ik ben blij dat deze speelsters zich beschikbaar hebben gesteld voor het team. Het wordt een enorme uitdaging om ons te plaatsen voor de Billie Jean King Cup Qualifiers. Frankrijk heeft een supersterk team met vier spelers in de top 100”, zegt Tamaëla. De Franse ploeg bestaat uit Caroline Garcia (de nummer 10 van de wereldranglijst), Alizé Cornet, Kristina Mladenovic en Diane Parry.

Tegen Frankrijk spelen de Nederlandse tennissters om behoud in de wereldgroep en deelname aan de kwalificatieronde van volgend jaar. Op zowel vrijdag als zaterdag staan twee enkelspelen op het programma. Zaterdag volgt dan ook nog een mogelijk beslissend dubbelspel. De Nederlandse ploeg verloor in april voor eigen publiek van Spanje en speelt daarom de play-offs.

De play-off tegen Frankrijk zou in eerste instantie in Nederland worden gespeeld, maar tennisbond KNLTB slaagde er niet in een geschikte locatie te vinden. „Natuurlijk is het jammer dat we niet thuis kunnen spelen, maar ik hoop dat er veel supporters afreizen naar Le Portel om ons aan te moedigen”, aldus Tamaëla.