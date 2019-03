Sterling bezorgt Engeland flitsende start in kwalificatie

Mede door drie treffers van Raheem Sterling werd het 5-0. Halverwege stonden de Engelsen al op 2-0. Sterling opende de score, na goed voorbereidend werk van Harry Kane en Jadon Sancho. In extra tijd van het eerste deel trof Kane het doel uit een strafschop, toegekend na een overtreding op Sterling.

Publiekswissel

Na de hervatting scoorde Sterling, aanvaller van kampioen Manchester City, nog twee keer. Daarna kreeg hij een publiekswissel. Tot overmaat van ramp voor de Tsjechen schoot voormalig Vitesse-verdediger Tomas Kalas de bal nog in eigen doel.

Montenegro

Engeland speelt maandag de tweede wedstrijd in de reeks in Montenegro, dat vrijdagavond gelijkspeelde bij Bulgarije. In Sofia werd het 1-1.

Stand groep A:

1. Engeland 1-3 (5-0)

2. Bulgarije 1-1 (1-1)

3. Montenegro 1-1 (1-1)

4. Kosovo 0-0 (0-0)

5. Tsjechië 1-0 (0-5)