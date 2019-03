Messi en Ronaldo zien rentree uitdraaien op fiasco

Messi verloor met Argentinië een oefenduel met 3-1 van Venezuela, terwijl Ronaldo de eerste EK-kwalificatiewedstrijd met de Portugezen niet verder kwam dan 0-0 tegen Oekraïne.

Valse start

Ronaldo ontbrak sinds het WK van vorig jaar in de selectie van bondscoach Fernando Santos. De 34-jarige aanvaller verhuisde na het toernooi van Real Madrid naar Juventus en raakte ook verzeild in een juridische affaire met een Amerikaanse vrouw, die beweert jaren geleden door hem te zijn verkracht. Zonder Ronaldo wist Portugal zich te plaatsen voor de finaleronde van de Nations League, die komende zomer in eigen land wordt gespeeld. De eerste kwalificatiewedstrijd in groep B mondde uit in een valse start. Oekraïne nam in Lissabon een punt mee bij de regerend Europees kampioen.

Cristiano Ronaldo baalt na weer een gemiste kans voor Portugal. Ⓒ EPA

Messi liet na het voor Argentinië tegenvallende WK zijn toekomst lange tijd open, maar maakte recent toch zijn rentree in de selectie van Lionel Scaloni. Dat werd door de nederlaag geen groot succes. De aansluitingstreffer (2-1) van Lautaro Martinez leverde Argentinië niets op, want een benutte penalty van Josef Martinez zorgde voor de uiteindelijke 3-1 winst van Venezuela.

Ajax-verdediger Nicolas Tagliafico speelde net als Messi de hele wedstrijd.