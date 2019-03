Memphis: ’Sommigen komen van ver, ik ook’

Memphis Depay Ⓒ REUTERS

Op het moment dat Memphis Depay tegen Wit-Rusland de show stal in De Kuip, gingen in Duitsland alle alarmbellen af. ’Diesen Holländer müssen Jogis Jungs stoppen’, kopte de Duitse krant BILD nog dezelfde avond op internet. Ofwel: ’Deze Nederlander moeten de jongens van Joachim Löw (Jogi) zien af te stoppen’. Door de twaalf goals en zeven assists van Depay in zijn laatste negentien interlands zijn morgen tijdens Nederland - Duitsland alle Duitse ogen op de aanvaller van Olympique Lyon gericht.