Promes de nieuwe Dirk Kuyt? ’De trainer weet dat ik rechtsback kan’

Na de avond ervoor met liesklachten te zijn uitgevallen tegen Wit-Rusland, verscheen Dumfries gisteren niet op het trainingsveld. Hateboer wel. Opvallend, omdat de back van Atalanta Bergamo in tegenstelling tot Daryl Janmaat niet tot de voorselectie behoorde.

Optie

Mocht Dumfries niet op tijd herstellen en Hateboer het onverhoopt ook fysiek begeven tegen Duitsland in de Johan Cruijff ArenA, dan is er altijd nog aanvaller Promes. Koeman liet zich na afloop van het duel met Wit-Rusland met een glimlach ontvallen dat hij ook als optie wordt gezien voor de backpositie. De man die tegen de Wit-Russen van de linksbuiten- naar de rechtsbackpositie werd gedirigeerd na de razendsnelle entree en aftocht van Kenny Tete.

„Ik ben multifunctioneel, hè?”, lacht Promes, die al meer dan tien keer links- of rechtsback stond bij zijn club, maar wel in een 5-3-2-systeem. „De trainer weet ook dat ik op die positie bij Sevilla uit de voeten kan. Of dat ook kan tegen Duitsland? Ik kan die positie invullen, mochten er problemen zijn.”

Nooit wennen

Promes kan erom lachen, de nieuwe Dirk Kuyt van Oranje. Hij speelde op het WK 2014 in Brazilië ook als rechts- en linksback onder bondscoach Louis van Gaal. Promes: „Of ik het al gewend ben? Het gaat nooit wennen, want het is mijn positie niet. Het gaat wel steeds beter. Wat ik heb moeten leren? Verdedigen, haha. Hoe je moet staan om bepaalde situaties in te schatten. Dat is moeilijker dan ik dacht.”

Promes op Sané. Bereidt hij zich voor de zekerheid een klein beetje voor op de Duitse ster? „Ja, natuurlijk.”