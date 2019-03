Oranje handbalsters luisteren debuut Mayonnade op met overwinning

In het uitverkochte MartinaPlaza van Groningen, waar Oranje 33 jaar geleden voor het laatst speelde, werd het 29-26. Halverwege leidde Oranje met 14-10.

Wester

Bij Nederland was Estavana Polman topscorer met tien doelpunten. Angela Malestein maakte er vijf. Kelly Dulfer speelde haar 100e interland. In haar geboortestad maakte Lois Abbingh de eerste Nederlandse treffer. Keepster Tess Wester behoorde tot de uitblinkers en scoorde bovendien nog ook.

De landen spelen zaterdag in het Duitse Oldenburg nog een keer tegen elkaar. Duitsland staat onder leiding van de Nederlander Henk Groener. „We hebben op belangrijke momenten te weinig druk kunnen uitoefenen”, sprak deze. „In het benutten van de kansen waren we niet slim genoeg. Dat zorgde voor het verschil.”

Opvolger

Mayonnade is de opvolger van Helle Thomsen, die onlangs liet weten niet verder te willen met Oranje. Dat was nadat Nederland op de Europese titelstrijd eind vorig jaar brons had veroverd.