Is Leroy Sané het grote Duitse gevaar voor Oranje?

Leroy Sané in actie tegen Servië. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Waar Nederland in de Nations League nog een Duitsland trof dat een beetje aarzelend de weg van de vernieuwing in was geslagen, is de Duitse bondscoach Joachim Löw inmiddels compleet in de ban van de verjonging. Bij de Duitse aftrap van de EK-kwalificatie, morgen in Amsterdam tegen Oranje, rekent Löw volledig op het jeugdige elan van een nieuwe, talentrijke generatie.