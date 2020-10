Van Persie overwoog comeback: ’Ging toen wel een paar uur door mijn hoofd’

Dat vertelde hij vrijdagavond in het televisieprogramma Tiki Taka Touzani.

„Een paar maanden na mijn afscheid bij Feyenoord speelde ik in Manchester het afscheidsduel van Vincent Kompany”, aldus Van Persie. „Daar speelde ik met Paul Scholes, Ryan Giggs, Michael Carrick, en dat ging echt zo lekker. Álles op het juiste beentje, die gasten snappen het gewoon. Ik deed de hele wedstrijd mee en maakte een lekkere goal.”

Goed gevoel

En dat resulteerde de volgende ochtend in een belletje van Kompany. „Vincent zei dat hij vond dat ik goed speelde, en ik had er zelf ook wel een goed gevoel bij. Ik had overal kramp gekregen, maar het voelde wel goed. Toen heeft een rentree maken wel even een paar uur in mijn hoofd gezeten.”

Zover kwam het uiteindelijk niet. „Ik heb het thuis besproken met mijn vrouw en die vond dat ik het niet meer moest willen. Maar ze liet me natuurlijk vrij in mijn keuze. De dag daarna, dus de tweede dag na de wedstrijd, voelde het allemaal niet meer zo fijn in mijn lichaam toen ik wakker werd. Toen heb ik ook besloten het niet te doen.”

’Geen voetballichaam’

Van Persie erkent dat ’fit’ iets anders is dan ’voetbalfit’. „Ik doe allerlei dingen door elkaar heen, en dat is voor een voetballer niet handig, die moet zich focussen op het voetbal. Ik doe aan padel, tennis, boksen, zit in de gym en doe twee keer per week een bruggenloop in Rotterdam. Ik ben ’gezond fit’, maar heb geen voetballichaam meer.”

Gevraagd naar zijn top-5 beste Nederlandse voetballers aller tijden noemde Van Persie niet de naam van Arjen Robben, die deze zomer wél zijn rentree maakte als profvoetballer. „Johan Cruijff, Marco van Basten, Dennis Bergkamp, Ruud Gullit en Frank Rijkaard”, somde de topscorer aller tijden van Oranje op.