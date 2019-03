Duitse Eredivisie-spelers getergd: ’Hopelijk pakken we jullie’

Lars Unnerstall Ⓒ René Bouwman

Waar Oranje na jaren van misère de weg omhoog is ingeslagen met een zeer talentvolle groep, daar begint Duitsland - de tegenstander van morgen - pas net aan een nieuw tijdperk. Het afserveren van Thomas Müller, Jerome Boateng en Mats Hummels, wereldkampioenen van weleer, maakt veel los bij onze oosterburen. Ook bij vijf Duitse Eredivisie-voetballers, die hun licht laten schijnen over de beladen EK-kwalificatiewedstrijd in de Johan Cruijff ArenA.