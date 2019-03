Haase te sterk voor ’lucky loser’ in Miami

Harris, een 22-jarige Zuid-Afrikaan, had aanvankelijk de finale van de kwalificatie in Miami verloren. Als ’lucky loser’ mocht hij alsnog instromen.

In eerste instantie zou Haase tegen Gaël Monfils spelen. De Fransman, onlangs winnaar in Rotterdam, meldde zich kort voor het begin van de partij echter geblesseerd af. Monfils is de nummer 18 van de wereld, Harris de 96e.

Vorige week in Indian Wells had Monfils zich met een achillespeesblessure voor de kwartfinale afgemeld.